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الخميس، 26-01-2023 03:51 م

أهم النصائح الجمالية عند وضع "البلاشر"

لعغغل


الوكيل الاخباري - لا بدّ أنّكِ تعين أهمية "البلاشر" Blusher عندَ وضع المكياج يومياً. فهو من أهم أدوات التجميل تأثيراً على وجهكِ ويساهم بشكل أساسي في إخفاء التعب والإرهاق.

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ولكن الأهم أن يَبرز وكأنه نابع من لون البشرة الطبيعي (بقدر الإمكان) وليس مجرد لون مستعار تمّ إضافته فوقها. إليكِ النصائح الستة الأبرز عندَ وضعه بناءً على تجربتنا الشخصية:

 

 


 

1- لا يجب أن يكون للبلاشر شكل محدّد وَواضح.

بل لا بدّ أن ينسجم مع البشرة ويختلط بلونها الطبيعي.

 

2- رغمَ الفكرة السائدة، فالبلاشر اللزج الـ Creamy لا يدوم طويلاً على غرار البلاشر التقليدي المكون منَ البودرة الجافة.

 

3- البلاشر اللزج يناسب البشرة الجافة فقط لا غير.

 

4- لا يناسب البلاشر الوردي البشرة الصفراء أو الزيتونية، لذا يجب الإستعانة دائماً بالبلاشر المرجاني أو الخوخي.

 

5- عندَ وضع البلاشر اللزج لا يجب إستخدام أي بودرة مثبتة. بمعنى آخر، ضعي كريم الأساس أو الكريم المرطب وإنتقلي مباشرةً إلى البلاشر.

 

6- البلاشر الفاتح يناسب البشرة الناضجة كثيراً كونها تميل للظهور شاحبة عادةً.

 

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