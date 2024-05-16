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الخميس، 16-05-2024 10:46 ص

الجينز يتألق بأرجل واسعة في الصيف

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الوكيل الإخباري - يتألق البنطال الجينز بأرجل واسعة  في صيف 2024 ليضفي على المظهر لمسة جاذبية من ناحية، ويمنح المرأة إحساساً بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "وومان" النمساوية أن الجينز ذا الأرجل الواسعة يمتاز بقصة ضيقة بعض الشيء عند الخصر والأرداف، بينما تتخذ قصة الأرجل شكل حرف A.

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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حاشية البنطال تأتي باتساع متنوع، ولكنه أكبر في كل الأحوال من اتساع أرجل الجينز بقصة Bootcut.


كيفية التنسيق
وعن كيفية التنسيق، أوضحت "وومان" أن الجينز ذا الأرجل الواسعة يتناغم مع توب ذي قصة قصيرة، مثل التوب الكاشف للبطن (Crop Top)، حيث تخلق هذه التوليفة تبايناً مثيراً يخطف الأنظار.


ومن المهم أيضاً بالنسبة للمرأة قصيرة القامة اختيار حذاء مناسب مثل حذاء ذي كعب عال ومقدمة مدببة، في حين ينبغي الابتعاد عن الأحذية المسطحة مثل الباليرينا واللوفر والحذاء الرياضي، نظراً لأنها تجعل المرأة القصيرة تبدو أقصر قامة.

 

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