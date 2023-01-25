فوائد الفازلين للوجه قبل النوم لا حدود لها!

الوكيل الاخباري - الفازلين هو اسم العلامة التجارية الشهيرة للهلام البترولي. إنه مزيج من المعادن والشموع التي يمكن دهنها بسهولة. تم استخدام الفازلين لأكثر من 140 عامًا كبلسم ومرطب للشفاء للجروح والحروق والجلد المتهيج.ولكن على عكس أشكال البترول الأخرى ، فإن الفازلين آمن للاستخدام على بشرتك ويديك. بل إنه مفضل للبعض كمرطب ومن الآمن استخدام الفازلين كمرطب لوجهك ، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفيها إذا كنت تفعلين ذلك.



فوائد الفازلين قبل النوم

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المواد الإطباقية مثل الفازلين هي مرطبات ليلية رائعة ، خاصة إذا لم تكن بشرتك جافة بالفعل. يشكل الفازلين حاجزًا وقائيًا على الطبقة العليا من بشرتك ، مما يحبس الرطوبة ويحافظ على ترطيب البشرة جيدًا. يمكن أيضًا استخدام الفازلين بدلاً من اللوشن على البشرة الجافة والحساسة للمساعدة في عملية الشفاء ووقف الحكة!



الفازلين طريقة رائعة لعلاج البشرة الدهنية طوال الليل ، فقط تأكدي من غسل وجهك جيدًا حتى لا تحبس الأوساخ والزيوت في مسامك. يمكن أن يؤدي تطبيق الفازلين قبل غسل وجهك إلى حبس الأوساخ والزيوت وغيرها من الجزيئات المسببة لحب الشباب في بشرتك طوال الليل! قبل الاستخدام ، ضعي رغوة على وجهك بقطعة من الصابون الأبيض وجففيها بمنشفة نظيفة.







تم ربط استخدام الفازلين في الليل أيضًا بمنع ظهور التجاعيد ، ولكن هذا قد يكون فقط لأن جميع المرطبات تمنع التجاعيد. في كلتا الحالتين إذا كنت قلقة بشأن ظهور التجاعيد على وجهك أو ترغبين في تقليل خطوط العمر الحالية ، فحاولي فرك بعض الفازلين على مناطق المشاكل قبل التوجه إلى الفراش ليلاً!

نظرًا لأن المنطقة الموجودة أسفل عينيك هي مكان شائع لظهور التجاعيد وعلامات العمر وحب الشباب ، فقد تقلق إذا كان الفازلين آمنًا للاستخدام بالقرب من عينيك. طالما أنك لا تحصلين على كميات كبيرة من الهلام في عينيك ، يجب أن تكوني على ما يرام! نوصي بغسل يديك بعد فركها على وجهك لضمان عدم وجود مشاكل. الفازلين طريقة رائعة للحفاظ على ترطيب هذه البقع وجعلها تبدو منتعشة.



طريقة تطبيق الفازلين على الوجه والرموش قبل النوم



إليك طريقة واحدة لتطبيق الفازلين



اغسلي يديك جيدًا ، وتأكدي من عدم وجود أوساخ أو بقايا تحت أظافرك. سيساعدك ذلك في الحفاظ على جفونك ورموشك خالية من البكتيريا.

نظفي جفونك بلطف ودقة بالطريقة المعتادة. تأكدي من أن رموشك خالية من الماسكارا أو الصابون أو أي بقايا أخرى.



ضعي كمية صغيرة من الفازلين على رموشك بواسطة قطعة قطن نظيفة.

ضعي الفازلين برفق على خطوط رمشك العلوية والسفلية. تحتاجين القليل جداً وضعي الباقي على بشرتك.



باستخدام الجانب الآخر من المسحة القطنية ، ضعي كمية قليلة من الفازلين على رموشك. يمكنك القيام بذلك عن طريق الوميض أثناء تطبيق المنتج بحيث يغطي خط رمشك بالكامل. قد تحتاج إلى القيام بذلك مرتين أو ثلاث مرات لكل غطاء.



إذا قمت بذلك في المساء أو قبل النوم ، فمن المحتمل أن تبقى بقايا الفازلين على رموشك وجفونك في صباح اليوم التالي. قومي بإزالتها برفق باستخدام مزيل المكياج أو بالماء الدافئ على قطعة قطن نظيفة أو قطعة قماش.

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