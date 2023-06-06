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الثلاثاء، 06-06-2023 04:23 م

كيفية العناية بالشعر في الصيف وتجنّب ضرر مياه المسابح

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الوكيل الاخباري - مع حلول فصل الصيف، أي الوقت المثالي للاسترخاء بجانب المسبح أو على الشاطئ، تبدأ أشعة الشمس القوية والحرارة المرتفعة بالتأثير على البشرة والشعر.

ففي الواقع، تعاني كثيرات من تلف الشعر في هذه الأشهر من العام، لا سيّما بسبب العوامل الخارجية الضارة والرغبة المتزايدة في ارتياد المسابح والأماكن المائية المُصطنعة التي لا تتوانى عن إتلاف الشعر وتقليل حيويته بسبب مادة الكلور المستخدمة للقضاء على البكتيريا والجراثيم وتجنّب انتقال الأمراض إلى أجسامنا.

فعلى الرغم من فوائد استخدامه، يؤدي الكلور إلى إتلاف الشعر ويسبّب له الجفاف، والتقصّف عند أطرافه، ويُفقده لونه الطبيعي وبالتالي لمعانه وحيويته. كذلك، قد يتسبّب الكلور بحساسية لفروة الرأس وبتهيّج لبصيلات الشعر.

لذلك، من الضروري أن نحافظ على مرونة الشعر وأن نحميه من التلف والأضرار المترتبة على السباحة في مياه الكلور، لا سيّما أنّ الشعر يُعتبر واحداً من أساسيات الجمال، يضيف رونقاً جميلاً على الوجه ويعطي للملامح والإطلالة مظهراً مختلفاً. وبالتالي، كلّما ازدادت مرونته وحيويته، كلّما ازداد الوجه جمالاً ونوراً.

ولضمان العناية به على النحو اللازم، استشرنا خبير التجميل لورانس من صالون لورانس بيوتي للتجميل عن كيفية المحافظة على شعرنا وحمايته من التلف مع عدم التوقف عن الذهاب إلى المسابح والتعرّض إلى أشعة الشمس. فإليك النصائح التي قدّمها لنا:

من أحد مهامنا ترطيب الشعر جيداً قبل السباحة، وذلك لتجنّب امتصاصه لمياه المسابح المليئة بالكلور. ففي الواقع، يشبه شعرنا إلى حد كبير الإسفنج.
علينا غسل الشعر بالماء النظيف بعد السباحة واستخدام شامبو خالٍ من الكلور والمواد الكيميائية الضارة، لإزالة الشوائب والرواسب المتراكمة على الخصلات، ومن بعدها تطبيق البلسم المصنوع من مواد طبيعية لفك التشابك.

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لا بدّ من تجفيف الشعر بلطف باستخدام منشفة ناعمة مع تجنّب المجفف الحراري، لأنه يتسبّب للشعر بمزيد من التلف والتقصّف.


يُفضّل استخدام ماسكات الشعر المغذية بعد الذهاب إلى المسبح أو التعرّض لأشعة الشمس فترات طويلة. فالماسك يساعد في تغذية الشعر وعلاجه في آن واحد، لا سيّما إن احتوت تركيبته على مكوّنات وزيوت طبيعية.


اهتمّي أيضاً بفروة الرأس، لأنّها تصبح جافة أيضاً تماماً كما الخصلات. ولذلك، ابحثي عن منتجات تحتوي على جل الصبار.

 

 

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