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الثلاثاء، 06-06-2023 01:26 م

كيف أتخلص من قشرة الحواجب؟

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الوكيل الاخباري - قشرة الحاجب هي قشرة الجلد التي تتساقط من الحاجبين. هناك العديد من الأسباب المحتملة لقشرة الحاجب ، ومن أكثرها شيوعًا التهاب الجلد الدهني. يؤثر هذا النوع من الأكزيما عادة على فروة الرأس والمناطق الدهنية الأخرى من الجسم.

إلى جانب قشرة الحاجب ، يمكن أن يكون هناك طفح جلدي أو حكة أو قشور دهنية أو التهاب في منطقة الحاجب. اعتمادًا على السبب ، قد يشمل العلاج الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة.

أعراض قشرة الحاجب

قد تشمل أعراض قشرة الحاجب ما يلي:

تتساقط قشور من الجلد الفاتح والأبيض إلى المصفر

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احمرار وبقع متهيجة من الجلد على الحاجبين


حكة خفيفة (أو في بعض الحالات لا تحدث حكة)


طفح جلدي في بعض أنواع قشرة الحاجب (مثل التهاب الجلد التماسي هو السبب الأساسي)


مظهر متقشر للحاجبين


زيادة كمية الزهم (الزيت) في الحاجبين


أسباب ظهور قشرة الحواجب

الإكزيما ، وهي حالة جلدية شائعة تسبب ظهور بقع حمراء وحمراء قشرية من الجلد ، وغالبًا ما تظهر عند الأطفال


الصدفية ، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية المزمنة تتسبب في نمو خلايا الجلد بسرعة كبيرة ، مما يؤدي إلى ظهور بقع سميكة من الجلد المتهيج والحكة والحمراء


التهاب الجلد التماسي ، حيث يصاب الجلد بطفح جلدي أحمر وقشاري بعد ملامسته لمسببات الحساسية ، مثل عنصر مهيج في منتج للعناية بالبشرة
جفاف الجلد الذي يتقشر بسبب قلة الترطيب أو تغير الطقس

 

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