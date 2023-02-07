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الثلاثاء، 07-02-2023 10:26 ص

ما الفرق بين مزيل طلاء الأظافر بالأسيتون والخالي منه؟

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الوكيل الاخباري - هناك دائمًا أوقات يزول فيها طلاء الأظافر بشكلٍ جزئي وترغبين حينها بإزالته تمامًا من دون أن تزوري الصالون، خاصةً إذا كنتِ تضعين طبقات عدة من الطلاء، أو في حال كنتِ تضعين طلاء الجل الذي يحتاج إلى أدوات خاصة، كونه مصنوعا ليدوم لفترة طويلة. كما يتفق خبراء التجميل على أنه مهما فعلت، لا يجب ترك الطلاء لفترةٍ طويلة على أظافرك وإنما إزالته بين الحين والأخر، وهو ما يعني ضرورة اختيار مزيل طلاءٍ جيدٍ يقوم بتلك المهمة من دون أن يسبب أي ضرر لأظافرك. من هنا تأتي أهمية اختيار مزيل طلاء الأظافر المناسب لك. سنخبركِ عن الفرق بين أنواع مزيل طلاء الأظافر وأي منها هي الأفضل لكِ:

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ماذا نعرف عن مزيل طلاء الأظافر؟

 

 



أكبر اختلافٍ بين مزيلات طلاء الأظافر، هو أن بعضها يحتوي على الأسيتون وبعضها الآخر خال منه.

وبينما تقوم المزيلات التي تحتوي على الأسيتون، بإزالة الطلاء بسهولة وبسرعة أكبر، إلا أنه لديها بعض الآثار الجانبية، مثل رائحتها القوية جدًا، وتسببها بجفاف الأظافر، حيث يوصي الخبراء بضرورة إزالة جميع بقايا الأسيتون تمامًا عند الانتهاء، أي أنه وبعد الانتهاء من تنظيف أظافركِ بالأسيتون، عليكِ التأكد من غسلها جيدًا بالماء، وكذلك دهنها بمرطب يحميها من الجفاف.

 

 

مزيلات طلاء خالية من الأسيتون

أما المزيلات التي لا تحتوي على الأسيتون، فهي تعتمد على محتوياتٍ من الزيت ولذلك فهي تعمل ببطء أكبر، وتكون أقل كفاءة في إزالة جميع طبقات الطلاء. في حال طبقت طلاء الأظافر على الفور بعد استخدام مزيل طلاء خالٍ من الأسيتون، فمن المحتمل أن تواجهك مشكلة، إذ إنه يترك آثاراً كبيرة بحيث تمنعه من الالتصاق ومن ظهور لمعانه بشكلٍ جيد. ومع ذلك، هذا لا ينفي وجود إيجابياتٍ لهذه المزيلات الزيتية، إذ أنها ونظرًا لاحتوائها على الزيت فهي تغذي أظافرك بالفعل، وتقلل من تآكل الأظافر.

 

 

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