هل يمكن للريتينول أن يجعل بشرتك أكثر رقةً؟

الوكيل الاخباري - العناية بالبشرة عالم واسع ومعقد، ويحتوي على الكثير من المنتجات، في حين أن القليل منها فقط يغير حالة بشرتكِ تماماً مثل الريتينول.

والريتينول مشتق من فيتامين (أ)، ويتميز بتأثيرات كبيرة مضادة للالتهابات، وغالباً يستخدم في أشكال موضعية، مثل: الكريمات والأمصال والمستحضرات لعلاج حب الشباب وفرط التصبغ وخطوط الشيخوخة. علاوة على ذلك، يزيد دوران خلايا الجلد، ويقشر الجلد، ويحفز تكوين الكولاجين، ويبقي المسام صافية. ونتيجة لذلك، يتم تقليل آثار حب الشباب، وتتضاءل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتظهر البشرة أكثر إشراقاً ونعومة.

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الريتينول يجعل بشرتك أكثر رقة:



على الرغم من آثاره الجانبية التقشيرية، فإن الريتينول لا يجعل بشرتك بأكملها أرق، بل يفعل العكس. فالرتينوئيدات الموضعية، سواء كانت دون وصفة طبية أو بوصفة طبية، ترقق طبقة الجلد الخارجية، وهذا هو السبب في أن الرتينوئيدات الموضعية تزيد حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية، لكنها تقوي طبقات الجلد العميقة، ما يقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق زيادة تخليق الكولاجين.



ولا يوجد خطر في استخدام الريتينول إذا كنت تستخدمينه بكمية مناسبة، نظراً لأنه هو الكولاجين، ويعزز الإيلاستين، ويمكن أن يساعد في الواقع في سماكة الجلد بمرور الوقت، إذا تم استخدامه بشكل مناسب.



إذا كان الريتينول يهيج حاجز بشرتكِ، فهذه علامة على الإفراط في استخدامه، أو استخدام جرعة قوية جداً لبشرتكِ، وتختلف منتجات الريتينول في القوة، حيث تتوفر تركيزات أعلى، لكن يجب شراؤها بعد استشارة طبيب الأمراض الجلدية.





كيف نتجنب التهيج عند استخدام الريتينول؟



الآن، إذا كنتِ قلقة بشأن حساسية الجلد من استخدام الريتينول، فإليكِ كيفية تطبيق الريتينول لتحقيق أفضل النتائج لبشرتك.



إذا كنتِ جديدة على الرتينوئيدات بشكل عام، فمن الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية، قبل دمج الريتينول في نظام العناية بالبشرة الخاص بك، حتى تعرفي التركيز المناسب لكِ.



وعادة، تنصح المبتدئات بالبدء بتركيز الريتينول بنسبة 0.25 إلى 1%، ولا يوجد استخدام تركيزات أعلى أو جرعة مركزة للغاية، لأنه من المرجح أن يسبب آثاراً جانبية.



نظراً لأن أشعة الشمس يمكن أن تعرض فاعلية الريتينول للخطر، وتهيئ بشرتك لأضرار أشعة الشمس، فمن الأفضل استخدام المنتج في الليل، وتطبيق واقٍ شمسي واسع الطيف دائماً، مع عامل حماية من الشمس يبلغ 30، أو أعلى خلال النهار.

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