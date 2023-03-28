5 علاجات جمالية لبشرة مشرقة في رمضان

الوكيل الاخباري - إن كنت تعجزين عن الاستفادة من اليوميات الرمضانية الطويلة، ننصحك بزيارة أقرب سبا واختيار علاج جمالي يساهم في تعزيز إشراقة بشرتك. فمع الانقطاع عن الشرب والطعام لساعات وساعات قبل الإفطار ومع استكمال إتمام المهام والمسؤوليات اليومية، لا بدّ من تعزيز إطلالة البشرة لإبعاد الشحوب والتعب عنها.



انطلاقاً من ذلك، إليك أفضل 5 علاجات جمالية تضمن لك نتائج مذهلة على مظهرك.



علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية: خلال هذا العلاج، تساهم حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية في تحفيز إنتاج الكولاجين والدورة الدموية، ما ينعكس إيجاباً على نوعية البشرة بشكل عام فيتحسّن ملمسها ومرونتها وتركيبتها.



التقشير السطحي أو ما يعرف بالـMicrodermabrasion: يعدّ هذا العلاج لطيفاً على البشرة كما ويخفف من البثور والبقع والخطوط الرفيعة والندبات السطحية. وتتمّ هذه التقنية باستخدام أداة ذات رأس ماسي أو أداة نفث للبلورات بغية التخلّص من طبقة الجلد الخارجية ومن الخلايا الميتة المتراكمة.



جلسة تنظيف للوجه: وهي ما يُعرف باسم Facial. وتنطوي عادةً على تنظيف البشرة بعمق وتقشيرها وترطيبها. والأهمّ من ذلك هو التدليك الذي يخضع له الوجه ما يعزّز الدورة الدموية ويحفّز وظائفها. ولا شكّ أنّ المواد المستخدمة في هذه الجلسة تستجيب إلى مختلف مشاكل البشرة وتتنوّع من حالة إلى أخرى.



إعادة تشكيل سطح البشرة بالليزر: يساعد هذا العلاج الذي يستخدم أجهزة ليزر حديثة تبعث ضوءاً على البشرة وتخترقها على تحفيز عملية شفاء البشرة بشكل طبيعي وتسريع إنتاج الكولاجين وتحفيز ظهور الخلايا الجديدة الصحّية. ولا شكّ أنّ التقنية هذه تخلّف إشراقاً على بشرتك كما وتحسّناً واضحاً في خلال وقت قصير.



تجديد البشرة بالليزر: تعتمد هذه التقنية أيضاً على الليزر وتضمن لك التخلّص من الشوائب المزعجة والترهّل. وهي تمنح أيضاً إشراقاً مثالياّ لتتألّقي بين الأخريات.

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