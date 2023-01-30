الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : بداية عدم الاستقرار الجوي وعودة الامطار إلى المملكة - فيديو

إصابات بحادث سير في اربد - صور

وزير الأوقاف: 17% من موازنة الوزارة مخصصة للمسجد الأقصى

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وفاة طفل 5 أعوام إثر حادث دهس في إربد

أمير قطر يعزي ملك السعودية

توصية بوقف الانتدابات من الوزارات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

اطلاق الموقع الرسمي للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني

اغلاق جسر شارع الستين بالسلط لـ 5 أيام

المصري: يجب التنبّه للخطر الإسرائيلي والأردن لا يستطيع إلغاء وادي عربة

الإثنين، 30-01-2023 03:59 م

آل خطاب للنواب: دمج الأرصاد الجوية بوزارة النقل ساهم بتقييد عملنا

1675080459081


الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب، خلال زيارتها اليوم الاثنين، إدارة الأرصاد الجوية على آلية عملها والتحديات التي تواجهها.

اضافة اعلان


وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين: إننا نؤمن بهذه الإدارة التي تعنى بالملاحة الجوية وتنشيط حركة الطيران، وتنعكس إيجابا على تنشيط حركة السياحة ومدخلات الإنتاج، وترتبط ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين من حيث التنبؤات والنشرات والتحذيرات التي تصدرها.


وأكد ياسين أهمية دعم إدارة الأرصاد الجوية وتطوير أجهزتها وتأهيل كوادرها، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت جميع الملاحظات وسيجري متابعتها.


ودعت النائب دينا البشير إلى دعم المؤسسات الوطنية والرسمية ماليا و فنيا.


وأشاد النائبان أسامة العواقبة وعائشة الحسنات بجهود الأرصاد الجوية وما تقدمه من تحذيرات ومعلومات للمواطنين ولجميع القطاعات.


وطالب مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب بالاستقلال المالي والإداري لإدارة الأرصاد، عن وزارة النقل، مؤكدًا أن الدمج الذي حدث مؤخرا ساهم بالحد وتقييد عمل الدائرة، مطالبا بتوفير عدد من المتنبئين والعديد من الأجهزة التي تخدم عملها.


وقدمت مديرة التنبؤات ليلى شاهين عرضا وشرحا توضيحيا عن العمل الذي تقوم به المديرية وآلية عمل النشرة الجوية، مشيرة إلى أن الدائرة تقدم خدماتها للقطاعات كافة ، 80 بالمئة من يتلقاها قطاع الطيران.


يشار إلى أن الدائرة تمتلك 22 محطة رصد جوية موزعة على مختلف مناطق المملكة، و30 محطة أوتوماتيكية موزعة في مختلف المناطق، والرادار الجوي (هو نظام إنذار مبكر).


وقال مدير مركز التدريب في "الأرصاد" الدكتور عبد المنعم القرالة إن المركز يقدم خدماته لدول العالم.


وضم الوفد النواب دينا البشير، وتمام الرياطي، وأسامة القوابعة، وعائشة الحسنات، وأمين سر اللجنة عبد العزيز السرور.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
51849356671_o

"التيار الديمقراطي النيابية" تهنئ الملك بعيد ميلاده الـ61

0L5A0436

لجنة فلسطين في الأعيان تدعو لتضافر الجهود لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

1675081306649

الفايز يستقبل رئيس وأعضاء مجموعة السلام العربي

0L5A6175

الإدارية النيابية تبحث موضوع الانتداب إلى دائرة الضريبة

0L5A6224

تأجيل جلستي النواب للأسبوع الحالي

328247824_3091344081164035_3546514315242063550_n

مجلس النواب يهنئ الملك بعيد ميلاده الـ 61

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-01-04 at 1.32.19 PM

"البرنامج النيابية" تناقش إجراءات للتخفيف على المواطنين

43091199_303

مقترح نيابي برفع أسعار الدخان

0L5A6224

مجلس النواب: لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مقدسات القدس

WhatsApp Image 2023-01-02 at 3.48.26 PM

مجلس النواب يثمن التوجيهات الملكية بتجميد الضريبة على الكاز

0L5A6467

البرنامج النيابية تناقش ملاحظات حول مشروع قانون سلطة منطقة العقبة

0L5A6224

النواب يحيل معدل الضمان الاجتماعي للجنة العمل