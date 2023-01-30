آل خطاب للنواب: دمج الأرصاد الجوية بوزارة النقل ساهم بتقييد عملنا

الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب، خلال زيارتها اليوم الاثنين، إدارة الأرصاد الجوية على آلية عملها والتحديات التي تواجهها.

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وقال رئيس اللجنة النائب عبيد ياسين: إننا نؤمن بهذه الإدارة التي تعنى بالملاحة الجوية وتنشيط حركة الطيران، وتنعكس إيجابا على تنشيط حركة السياحة ومدخلات الإنتاج، وترتبط ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين من حيث التنبؤات والنشرات والتحذيرات التي تصدرها.



وأكد ياسين أهمية دعم إدارة الأرصاد الجوية وتطوير أجهزتها وتأهيل كوادرها، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت جميع الملاحظات وسيجري متابعتها.



ودعت النائب دينا البشير إلى دعم المؤسسات الوطنية والرسمية ماليا و فنيا.



وأشاد النائبان أسامة العواقبة وعائشة الحسنات بجهود الأرصاد الجوية وما تقدمه من تحذيرات ومعلومات للمواطنين ولجميع القطاعات.



وطالب مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب بالاستقلال المالي والإداري لإدارة الأرصاد، عن وزارة النقل، مؤكدًا أن الدمج الذي حدث مؤخرا ساهم بالحد وتقييد عمل الدائرة، مطالبا بتوفير عدد من المتنبئين والعديد من الأجهزة التي تخدم عملها.



وقدمت مديرة التنبؤات ليلى شاهين عرضا وشرحا توضيحيا عن العمل الذي تقوم به المديرية وآلية عمل النشرة الجوية، مشيرة إلى أن الدائرة تقدم خدماتها للقطاعات كافة ، 80 بالمئة من يتلقاها قطاع الطيران.



يشار إلى أن الدائرة تمتلك 22 محطة رصد جوية موزعة على مختلف مناطق المملكة، و30 محطة أوتوماتيكية موزعة في مختلف المناطق، والرادار الجوي (هو نظام إنذار مبكر).



وقال مدير مركز التدريب في "الأرصاد" الدكتور عبد المنعم القرالة إن المركز يقدم خدماته لدول العالم.



وضم الوفد النواب دينا البشير، وتمام الرياطي، وأسامة القوابعة، وعائشة الحسنات، وأمين سر اللجنة عبد العزيز السرور.