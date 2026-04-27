أبو حسان يلتقي السفيرة الأسترالية

01:36 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، السفيرة الأسترالية المعتمدة لدى المملكة باولا إليزابيث غانلي ، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات.





وأكد أبو حسان أن الأردن يمتلك ثروات طبيعية واعدة تشكل قاعدة مهمة للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى وجود مشاريع استراتيجية كبرى يجري العمل عليها، مثل مشروع الناقل الوطني ومشاريع السكك الحديدية، إلى جانب مشاريع إقليمية كبرى، ما يوفر فرصاً استثمارية حقيقية.



وبيّن أن هذه المشاريع تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى توسيع آفاق التعاون مع الجانب الأسترالي والاستفادة من خبراته واستثماراته في هذه القطاعات.



وشدد على أن الأردن يتجه بخطى واضحة نحو تعزيز التعليم التقني والمهني، باعتباره ركيزة أساسية لتأهيل الكوادر البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكداً أهمية تطوير البرامج التدريبية وربطها بمتطلبات القطاعات الإنتاجية.



وأشار إلى أن التركيز على هذا النوع من التعليم يسهم في الحد من البطالة ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب بالمهارات العملية المطلوبة محلياً وإقليمياً.



ولفت أبو حسان إلى ضرورة تعزيز الميزان التجاري بين الأردن وأستراليا وتحقيق مزيد من التوازن، عبر توسيع حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، لا سيما في القطاعات الحيوية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.



كما أكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية لتطوير شراكات اقتصادية مستدامة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون في قطاعي التعدين والسياحة، في ظل ما يمتلكه الأردن من مقومات سياحية متنوعة، خاصة السياحة التاريخية والدينية والترفيهية، ما يسهم في استقطاب مزيد من السياح الأستراليين وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة.



من جهتها، أكدت غانلي أن الأردن يحظى باهتمام واضح في مجالي الاستثمار والاقتصاد، من خلال المشاريع الكبرى والشراكات الإقليمية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من البيئة الاستثمارية في كلا البلدين.



ودعت إلى توضيح وتسهيل الشروط والمتطلبات الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الأردن وأستراليا.





