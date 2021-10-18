الإثنين 18-10-2021
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الإثنين، 18-10-2021 10:43 م

أبو صعيليك رئيسًا لكتلة البرنامج النيابية

نواب


الوكيل الاخباري - عقدت " كتلة البرنامج " النيابية اجتماعا ،اليوم الاثنين، توافقت خلاله على اختيار النائب الدكتور خير أبو صعيليك رئيساً لها، والنائب ماجد الرواشدة نائباً للرئيس، والنائب سليمان ابو يحيى مقرراً والنائب عيد النعيمات ناطقاً إعلاميا باسمها.

وقال النعيمات، في تصريح صحفي اليوم، أن الكتلة اناطت مهمة تنسيق البرامج للنائب دينا البشير، مبينا أن الكتلة اقرت في اجتماعها الأول، النظام الداخلي وآلية عمل الكتلة للمرحلة القادمة.

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