أردنية معتقلة في السجون السورية منذ 35 عاما.. ما قصتها؟

الوكيل الإخباري- طالب النائب صالح العرموطي بالعمل على معرفة مصير المواطنة الأردنية وفاء عبيدات المعتقلة منذ 35 عاما في سجون النظام السابق بسوريا. اضافة اعلان





وقال العرموطي خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن حفيدة أول شهيد أردني في فلسطين كايد مفلح العبيدات المواطنة وفاء عبيدات ذهبت إلى سوريا للبحث عن شقيقها الذي اختفى هناك بيد أنها اختطفت واعتقلت في سجون النظام السوري آنذاك.



ودعا الحكومة إلى العمل على معرفة مصيرها والمساهمة في عودتها إلى المملكة هي وكل المعتقلين والمفقودين الأردنيين في سوريا.



جدير بالذكر أن الشيخ مفلح كايد العبيدات كان قائد أول هجوم انطلق من الأردن في منطقة تل الثعالب ، وذلك بعد أن بدأت المقاومة العربية بالتصدي للوجود الصهيوني في فلسطين عام 1920، حيث استشهد العبيدات مع عدد من المهاجمين أمام عدم تكافؤ المعركة، بين مهاجمين بالسلاح والبارود وبين عصابات صهيونية مدعومة بالقوات البريطانية واجهتهم بالرشاشات والسلاح المتوسط.