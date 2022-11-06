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الأحد، 06-11-2022 11:35 ص

أسبوع حاسم نحو الوصول لمقعد رئاسة النواب وأسماء بارزة تعلن ترشحها

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - يعيش المشهد النيابي أسبوعاً حاسماً قُبيل انعقاد مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية، والذي سيكون يوم الأحد القادم الموافق 13 من تشرين ثاني الحالي. اضافة اعلان


ووفقاً لرصد "الوكيل الإخباري" فقد أعلنت أسماء نيابية بارزة عزمها الترشح لمنصب رئيس المجلس، لتكون خلفاً للنائب المحامي عبد الكريم الدغمي.

ووفقاً للمشهد العام، فإن رحلة الوصول إلى مقعد رئاسة المجلس في الدورة العادية القادمة ستكون شديدة المنافسة، في ظل حضور الأقطاب والكتل. 

وتشهد أروقة مجلس النواب منذ أيام مشاورات مُكثفة حول انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم بهدف التوصل الى قواسم مشتركة أو تفاهمات بين الكتل.

وينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له في الدورة العادية رئيساً له والنائب الأول والنائب الثاني للرئيس والمساعدين، حيث ستجري الانتخابات لرئاسة النواب وعضوية المكتب الدائم في يوم افتتاح الدورة العادية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني .

ووفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة فقد حددت المادة (69) مدة رئيس مجلس النواب عام واحد.

وكانت قد صدرت إرادتان ملكيتان في 29 أيلول الماضي بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في دورته العادية في 13 تشرين الثاني 2022.

 




 

 


 

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