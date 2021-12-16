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الخميس، 16-12-2021 12:49 م

أقل من 50 نائبا وقعوا على مذكرة رحيل الحكومة.. والمشاقبة يكشف موعد تقديمها

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الوكيل الإخباري - كشف النائب إسماعيل المشاقبة أنه سيقدم مذكرة رحيل الحكومة في الوقت المناسب.

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وقال المشاقبة لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد الموقعين على المذكرة منذ يوم الاثنين الماضي أقل من 50 نائبا حتى الآن.


وأضاف أنه يعمل من أجل جمع أكبر عدد من التواقيع على المذكرة.


وأشار المشاقبة في تصريحات سابقة لـ"الوكيل الإخباري"، إلى أن الحكومة الحالية لا تخدم المواطنين ولا تملك أي برامج للعمل عليها في المرحلة المقبلة.


وبيّن أن أي حكومة لا تريد أن تعمل لمصلحة الوطن والمواطنين عليها الرحيل والمجيء بحكومة أخرى جديدة.


وجاء في المذكرة التي تبناها النائب المشاقبة، "بعد الاداء المتواضع وغير المقنع للحكومة والمبني على العشوائية، والتخبط، وعدم إنجاز أي وعد من الوعود التي قطعها الرئيس على نفسه فإنني أرى الضرورة الملحة لرحيل الحكومة. فالمرحلة لا تتحمل المجازفة والتجارب".

 




 

 


 

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