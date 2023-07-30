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الأحد، 30-07-2023 03:21 م

أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يلتقي وفدا نيابيا أردنيا

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الوكيل الإخباري - التقى أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان في تونس، وفدًا نيابيًا أردنيًا برئاسة رئيس المجموعة البرلمانية العربية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمي، التابعة للبرلمان العربي، النائب خالد أبو حسان، وبحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي.

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واستعرض الجانبان عمل المجموعة وبرامجها الحالية والمستقبلية، واطلعوا على مجالات عمل مجلس وزراء الداخلية العرب المتعلقة في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية.


وجرى تبادل الرؤى والتصورات بشأن سبل وآليات تنسيق التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس والبرلمان العربي، والدفع به نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.


ويضم الوفد النيابي الذي يقوم بزيارة رسمية للجمهورية التونسية الشقيقة النواب: عبد عليان المحسيري، محمد العكور، أحمد القطاونة، عوده النوايشة، عمر الزيود، اسماعيل المشاقبة، بلال المومني، حسن الرياطي.


من جهته، أشاد أبو حسان وأعضاء المجموعة بإنجازات حققها مجلس وزراء الداخلية العرب في المجالات المختلفة، سيما في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، مؤكدًا حرص المجموعة على الاستفادة من خبرات المجلس وتجاربه الناجحة.

 




 

 


 

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