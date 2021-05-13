الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 05:14 م

إجماع أعضاء مجلس النواب كافة على مذكرة نيابية بطرد السفير الإسرائيلي

مجلس النواب


الوكيل الإخباري - قال النائب خليل عطية، الخميس، إن المذكرة النيابية التي تعبر عن وقوف أعضاء مجلس النواب خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في نصرته للقضية الفلسطينية والتأكيد على الوصاية الهاشمية على القدس، والمطالبة أيضاً بطرد السفير الإسرائيلي من المملكة وسحب السفير الأردني من تل أبيب، تلقى إجماع أعضاء مجلس النواب كافة بلا استثناء، وكل من وصلته نسخة منها بادر بالتوقيع عليها.

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وأضاف عطية في بيان، أن "المذكرة تم إرسالها للنواب على مجموعة خاصة بهم عبر الواتس آب، وبعضهم لم يكن مدرجاً فيها، وحين سمع بها بادر على الفور بالتوقيع عليها"، مؤكداً أن جميع أعضاء المجلس يقفون إلى جانب قضية أهلنا في فلسطين المحتلة، ولا يمكن أن يكون موقف النواب إلا مسانداً ومدافعاً عن الحق وأهله المرابطين الصامدين.


وأكد عطية أن ما تم نشره من أسماء كان في بداية تبني المذكرة، وقد بادر جميع أعضاء المجلس للطلب بإدراج أسمائهم على المذكرة، لافتاً إلى أن المذكرة ستسلم إلى الأمانة العامة في مجلس النواب الأحد المقبل ليتم التعامل معها وفق الأطر الدستورية.

 

 


 




 

 


 

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