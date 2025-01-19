"إدارية النواب" تزور معهد الإدارة العامة

الوكيل الإخباري- زارت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الأحد، معهد الإدارة العامة برئاسة رئيس اللجنة محمد الغويري، بحضور وزير الدولة لشؤون تطوير القطاع العام خير أبو صعيليك ومديرة المعهد سهام الخوالدة.

اضافة اعلان



وأكد الغويري، أهمية المعهد في بناء قدرات موظفي القطاع العام بكل مستوياتهم الوظيفية، داعيا إلى توجيه الجهود لتعزيز إنجازات ورؤية وأهداف المعهد، ضمن رؤية لجنة تحديث القطاع العام.



كما أكد ضرورة وضع مسارات تنظم إدارة الموارد البشرية تتسم بالحوكمة والمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي للاطلاع على آليات عمل المعهد ودوره بتحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة موظفي القطاع العام.



من ناحيته، قال أبو صعيليك إن المعهد يسعى لتطوير إمكاناته ووضع خطط عمل تواكب التطورات الحديثة بمجالات العمل بالقطاع العام، بما في ذلك موظفو البلديات عبر دراسة لإعداد مركز متخصص بالعمل البلدي والإدارة المحلية في المعهد.



وأشار إلى أنه تم إعادة بناء النظام الإداري للمعهد وأهدافه، بما يواكب خطه رؤية تحديث القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية الجديد.



بدورها، قدمت الخوالدة عرضا حول التطورات التي شهدها المعهد بمجالات التحول الرقمي، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة للمتدربين، وتصميمه برامج تدريبية متخصصة موجه لتطوير الموارد البشرية وبناء القيادات الحكومية.



وقالت إن المعهد بصدد تنفيذ شراكات مع مؤسسات تعليمية محلية وتأهيلية دولية لإعداد برامج مستحدثة ومتخصصة في عمل المؤسسات الحكومية، مثل برنامج الحوكمة ودبلوم السياسات والآثار التشريعي.