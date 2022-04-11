إدارية النواب تطالب بتثبيت الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الاثنين، تثبيت الأطباء البيطريين وموظفي الفئة الثالثة العاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.

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وطالب رئيس اللجنة، النائب الدكتور علي الطراونة، خلال ترؤسه الاجتماع، بضرورة تثبيت الأطباء البيطريين العاملين بالزراعة على بند شراء الخدمات، وخصوصًا أن خدمتهم تجاوزت 8 أعوام.



وحضر الاجتماع الأمناء العامون لوزراتي الزارعة محمد الحياري، وديوان الخدمة المدنية مبارك الخلايلة، وعدد من البيطريين والعاملين على نظام العقود في وزارة الزراعة.



من جهته، قال الحياري إنه تم التواصل مع ديوان الخدمة المدنية من أجل إيجاد شواغر لأولئك الأطباء البيطريين، مؤكدًا في الوقت نفسه حاجة وزارة الزراعة لخدمات موظفي الفئة الثالثة.



من جانبه، قال الخلايلة إننا سنعمل على تعيين الأطباء البيطريين ضمن شواغر ديوان الخدمة المدنية، بحيث تكون الأولوية في التعيين لهم.