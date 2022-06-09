إدارية النواب تلتقي وفدا طلابيا من قرى الأطفال

الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الطراونة إن التعديلات الأخيرة على مجموعة القوانين السياسية، ضمنت بشكل كاف دعم مشاركة الشباب في الحياة الحزبية والسياسية.

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وأضاف خلال لقاء اللجنة اليوم الخميس وفدا طلابيا من جمعية قرى الأطفال الأردنية، للاطلاع على التجربة النيابية والحزبية، إن التوجهات المقبلة تأتي جميعها لتعزيز دور الشباب في المجالات كافة، وتمكينهم لإبراز قدراتهم وبما ينسجم مع التوجيهات والرؤى الملكية السامية.



واستعرض الطراونة دور مجلس النواب والوظائف المنوطة به، لا سيما الدور التشريعي والرقابي، لافتا إلى أن المجلس في دورته الأخيرة أقر العديد من القوانين المهمة أبرزها التعديلات الدستورية وقانونا الأحزاب والانتخاب، فضلا عن التعديلات التي جرت على قانوني العقوبات والتنفيذ باعتبارهما من التشريعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.



وأكد أهمية التشاركية مع المنظمات والمؤسسات الأهلية خصوصا المؤسسات غير الربحية، عبر إطلاع المجلس ولجانه المختصة على التحديات والمعيقات التي تواجه تلك المؤسسات، والتي من شأنها خدمة ومصلحة الوطن والمواطن.



كما استعرض الطراونة آلية تشريع القوانين عبر مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.



بدوره، ثمن الوفد الطلابي انفتاح اللجنة وتعاونها في تقديم المعلومات المثرية، سيما فيما يتعلق بدور المجلس وطبيعة عمله، وعرضوا جملة من الاستفسارات حول دور مجلس النواب، وكيفية تفعيل مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية.