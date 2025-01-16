إرادة والوطن الإسلامي: الأردن يدعو لتحرك دولي لإعادة إعمار غزة

11:16 ص

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الوكيل الإخباري- أكدت كتلة إرادة والوطن الإسلامي على موقف الأردن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني. اضافة اعلان





وأوضحت الكتلة في بيان لها أن إعلان وقف إطلاق النار يُعد يومًا تاريخيًا لانتصار إرادة الحياة على القنابل والصواريخ والظلم الصهيوني، مشيرة إلى أن الأردن كان في طليعة الداعمين لغزة منذ بداية العدوان.



وأشادت الكتلة بالجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث عمل على على تشكيل رأي لوقف العدوان وتقديم المساعدات الغذائية والدوائية لأهالي قطاع غزة، إضافة إلى دوره في تشكيل تحالف دولي لمواجهة العدوان وتقديم الدعم الإنساني.



وأبرزت الكتلة دور جلالة الملكة رانيا العبد الله في حشد الرأي العام العالمي لوقف العدوان، ودور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة في أصعب الظروف.



كما أكدت الكتلة على وقوف مجلس النواب ووزير الخارجية أيمن الصفدي بقوة ضد العدوان وتحركهم دوليًا لدعم وقف إطلاق النار.



ودعت الكتلة إلى تحرك دولي واسع لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتقديم العون العاجل لسكان غزة، بما في ذلك إعادة تشغيل المستشفيات وتأمين المعدات الطبية اللازمة.



وشددت الكتلة على ضرورة وضع خطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.