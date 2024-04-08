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الإثنين، 08-04-2024 11:36 ص

إرادتان ملكيتان مرتقبتان وهذه تفاصيلهما

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الوكيل الإخباري - من المتوقع صدور إرادة ملكية سامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة، وذلك بعد إنجاز مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.اضافة اعلان


كما يتوقع أيضا صدور إرادة ملكية سامية ثانية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية بعد عيد الفطر السعيد.

يشار إلى أن مجلس النواب يعقد في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11 تشرين الأول 2023 في حين يكمل مجلس الأمة ستة أشهر من عمر الدورة العادية خلال أيام.

بدوره توقع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الأسبوع الماضي، أن تكون الجلسة التشريعية في يوم الاثنين الموافق 2024/4/1 آخر جلسة في الدورة العادية الحالية لمجلس النواب التاسع عشر.

 




 

 


 

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