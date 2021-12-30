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الخميس، 30-12-2021 12:02 م

استمرار محاولات تطويق أزمة "النواب".. وبوادر إصلاح قبل جلسة الأحد

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر نيابية أن محاولات الإصلاح بين النواب الذين اشتركوا في الأحداث الأخيرة تحت القبة ما زالت مستمرة حتى الآن.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن النائب أيمن المجالي يقود المصالحة بين النواب في محاولة لتطويق فتيل الأزمة قبل الجلسة المقبلة المنوي عقدها الأحد المقبل لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية.

 

وأضافت أن هناك بوادر للإصلاح بين أطراف النزاع وذلك في اللقاءات التشاورية التي اتسمت بحضور نواب من أصحاب الخبرة ولهم باع طويل في العمل النيابي بما فيهم رئيس المجلس.

 

ورفع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، الثلاثاء الماضي، الجلسة النيابية إلى اليوم الخميس قبل تأجيلها مرة أخرى إلى الأحد المقبل، وذلك بعد وقوع مشادات وعراك بالأيدي بين عدد من النواب.

وكان الدغمي قد رفع الجلسة أول مرة لمدة نصف ساعة بعد مشادات بين عدد من النواب قبل أن يعودوا مرة أخرى وسط أجواء مشحونة.

وكانت الجلسة النيابية، مخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية لسنة 2021، بعد إقراره الأحد الماضي من اللجنة القانونية النيابية وإدراجه على جدول الأعمال.

 

وأثارت إضافة كلمة "الأردنيات" إلى مشروع قانون التعديلات الدستورية جدلا كبيرا بين النواب، وسط رفض كبير لإدراجها وخاصة أن الدستور الأردني لا يفرق بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات.

 

 




 

 


 

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