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الثلاثاء، 02-01-2024 04:50 م

"الأسرة النيابية" تؤكد أهمية النهوض بالواقع السياحي لمدينة البترا

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الوكيل الإخباري - أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الدكتورة زينب البدول، أهمية النهوض بالواقع السياحي لمدينة البترا.

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ولفتت خلال ترؤسها اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع السياحي في مدينة البترا، إلى ضرورة النهوض بالقطاع السياحي وجلب الاستثمار، وتوفير فرص العمل للعاملين في القطاع السياحي، خصوصا العاملين بشكل غير منظم، ورفع كفاءتهم وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم الحرفية والتجارية في المواقع المقررة، وتمكين النساء العاملات في القطاع السياحي غير المنظم من الوصول إلى الفرص والموارد بكل سهولة ويسر والاستفادة منها بعدالة ومساواة.


وأكدت البدول أهمية الانخراط في العملية السياحية بالتعاون مع سلطة إقليم البترا وفق الخطط المرسومة، والتي تضمن سير العملية السياحية بكل كفاءة واقتدار.


وأشارت إلى الفرص الواعدة للعاملين في القطاع من أبناء البترا، والتي ستشكل نقلة نوعية في الواقع السياحي والاستثماري وتحسين فرص العيش.


وشددت البدول، بحضور رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا، فارس بريزات، والمفوض في المجلس حمزة عليان، على ضرورة الاهتمام بالعاملين بالقطاع السياحي، خاصة المرأة العاملة وتذليل الصعوبات التي تواجهها وبناء قدراتها في العمل السياحي.


من جهته، استعرض بريزات أبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها في البترا وتأهيل قرية أم صيحون فيها، لافتا إلى أنه سيكون هناك مواقع مختصة بتقديم الحرف والمشغولات اليدوية والصناعات التقليدية للتقدم للفرصة الاستثمارية المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن منطقة القرية الثقافية.


وتابع "من ضمن المشاريع مركز انطلاق مسارات المغامرة والتحدي، وإنشاء تجمع باصات وسوق شعبي في المدخلين الأمامي والخلفي لقرية أم صيحون، فضلا عن إقامة مركز تسوق في القرية".


وقال بريزات، إنه سيتم تحسين شبكات الطرق لمداخل ومخارج القرية باتجاه مناطق بيضا ووادي موسى، واستحداث وتأهيل ساحات لاصطفاف الباصات السياحية وتجهيز مواقع سياحية لتأهيل منطقة ام صيحون لتكون ضمن الواجهة السياحية في البترا، وإقامة الفعاليات الثقافية خاصة البدوية.


وأشار إلى أن هناك مشاريع تحسين وتوحيد الواجهات المعمارية للمباني القائمة على طرفي الشارع الاختراقي ضمن منطقة أم صيحون، وبما يتناسب وخصوصية الموقع الأثري وكذلك تأهيل الأرصفة وتأهيل ملاعب كرة القدم وحديقة الأطفال.

 




 

 


 

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