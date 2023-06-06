"الأسرة النيابية" تلتقي أمين عام الوطني لشؤون الأسرة

الوكيل الإخباري - قالت رئيسة لجنة شؤون الأسرة النيابية ميادة شريم إن اللحنة تسعى جاهدة إلى تعزيز مكانة الأسرة الأردنية، وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة في المحافظة على الموروث القيمي والحضاري بما يواكب جميع التغيرات.



وأكدت شريم خلال لقاء اللجنة أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي اليوم الثلاثاء، ضرورة التشاركية مع المجلس للوصول إلى الهدف المشترك، وهو العمل معا لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية.



وثمنت الدور الذي يقوم به المجلس، والذي يعمل كمظلة داعمة لتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال الأسرة، لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة الأردنية.

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واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل حول الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لشؤون الأسرة وأهدافه.



بدوره قدم مقدادي، نبذة عن المجلس وبرامجه التي تسعى الى تحسين نوعية حياة الأسر من خلال تشريعات حماية الأسرة من العنف الأسري وتقديم الإرشاد ومتابعة قضايا كبار السن وقضايا الطفولة المبكرة والعمل على إعداد التقارير الدورية وفق معايير اجتماعية واقتصادية ونوعية، وتعديل الخطط والبرامج والسياسات والتشريعات المنبثقة عنها والإجراءات المتعلقة بها مع الأخذ بعين الاعتبار أن احتياجات الأسر تختلف وفقا لظروفها.



وأشار إلى النهج التشاركي مع المؤسسات الوطنية الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق الإنجازات والتشبيك في مختلف القضايا ودعم العديد من القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والطفل.