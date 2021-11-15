الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 03:14 م

الأعيان الجدد يؤدون اليمين الدستورية

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الوكيل الإخباري- أدى الأعيان الجدد في مجلس الأعيان اليمين الدستورية.

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وجاء أداء اليمين عقب افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني للدورة العادية الاولى لمجلس الأمة.


والأعيان الجدد هم، سعادة السيد مازن سميح دروزة و سعادة السيدة ريما ناصيف بطشون و سعادة السيد جميل ثلجي النمري.


وتُوجِب المادة 80 من الدستور، والمادة الرابعة من النظام الداخلي لمجلس الأعيان، على كل عين، وقبل الشروع بعمله، أن يُقسم اليمين الدستورية أمام المجلس بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام.

 

 




 

 


 

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