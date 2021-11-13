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السبت، 13-11-2021 01:45 م

الأعيان: لا يوجد أي خطة اقتصادية لمعالجة البطالة والمديونية

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الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر أن القضايا الوطنيةُ الراهنةُ كثيرةٌ ومتشعبةٌ ومتصلةٌ بعضُها ببعض، ولكنّ ما يؤرقُ منها في هذهِ الأيامْ أمورٌ ثلاثة:

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أولها الحديثُ عن الهُويةِ الأردنية وثانيها تطبيقُ مُخرجاتِ اللجنةِ الملكيةِ لتحديثِ منظومةِ القوانين السياسيةِ على أرضِ الواقع. وثالثها غيابُ أيِ خُطةٍ اقتصاديةٍ لمعالجةِ مشكلتي البطالةِ والمديونيةِ.

 

وجاء ذلك خلال حديثه في حلقة نقاشية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل.

 

وأضاف المعشر انَ معالجةَ التحدياتِ التي تواجِه الأردنَ في الكثيرِ من مناحي الحياةِ بحاجةٍ إلى قراراتٍ صعبة. فقد سئمَ المواطنُ من المعالجاتِ الآنيةِ لهذه التحدياتِ لتعودَ بعدَ قليلٍ من الزمن لتواجِهَنا بصورةٍ أصعب. ولا أعتقدُ أنَ أيَ حزبٍ يستطيعُ طرحَ الحلولِ الصعبةِ على المواطنين ويحصلَ على أصواتِ الناخبين. 

 

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