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الأعيان يؤدون اليمين الدستورية الأربعاء

أرشيفية
مجلس الأعيان
الإثنين، 28-10-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للاجتماع يوم الأربعاء الموافق 2024/10/30 وذلك لأداء اليمين الدستورية.

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وقرر الفايز أن ينعقد الاجتماع في قاعة  مسرح المجلس.

 
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