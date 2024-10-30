الأعيان يؤدون اليمين الدستورية اليوم الأربعاء

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الوكيل الإخباري- يؤدي مجلس الأعيان اليوم الأربعاء اليمين الدستورية في قاعة مسرح المجلس .

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وكان جلالة الملك عبد الله الثاني أصدر في 24 تشرين أول مرسوما يقضي بإعادة تشكيلة مجلس الأعيان.