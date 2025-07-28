"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية

وقال الغويري إن الزيارة تأتي للاطلاع على التحديات التي تواجهها المراكز الجمركية في محافظة العقبة، بما يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية، ومناقشة التحديات التي تواجه الكوادر الجمركية في الميدان.
وأكد الغويري أهمية دعم جهود المنظومة الجمركية، وأتمتة العمليات الإدارية وتبسيط الإجراءات، بما ينعكس إيجابًا على تسريع أنشطة التصدير والاستيراد، ومواكبة الخطط الرامية إلى تحويل العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي.
وشدّد الغويري على ضرورة تهيئة بيئة عمل مرنة وآمنة تسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنقل ملاحظات ومطالب موظفي الجمرك إلى الجهات المعنية، خصوصًا فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية والموارد البشرية.
وأشاد النواب عبد الباسط الكباريتي، وإبراهيم الصرايرة، وأحمد عليمات، وحابس الفايز، وجميل الدهيسات، وفريال بني سلمان، بالجهود المبذولة من كوادر الجمارك، مؤكدين ضرورة توفير الإمكانيات الفنية، ودعم التحول الرقمي في إدارة مراكز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتذليل العقبات التي تؤثر في سير العمل الجمركي، مشيرين إلى أهمية الجمرك في حماية الاقتصاد الوطني.
من جهته، استعرض سامر قباعة آليات سير العمل والإجراءات المتبعة للتعامل مع أنشطة الحركة الاقتصادية والتجارية في الموانئ والمنافذ البرية في المنطقة الخاصة.
وأوضح قباعة المعيقات التي تواجه الكوادر الجمركية في أداء مهامهم، والمقترحات المطروحة لمعالجتها، بهدف تحسين الخدمات الجمركية، وتسهيل انسيابية الحركة الاقتصادية والتجارية.
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