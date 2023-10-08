"الائتلاف النيابية" تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري - طالبت كتلة الائتلاف الوطني النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات العالمية، بضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.

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ودانت الكتلة ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاتها المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأشارت إلى أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا، حمل الكثير من الرسائل المؤكدة أن حل القضية الفلسطينية سيسهم بإرساء أواصر الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن التقاعس تجاه إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من شأنه زعزعة أمن واستقرار المنطقة.



وأكدت وقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين، مبينة أن جرائم الاحتلال لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.