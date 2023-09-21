"الائتلاف الوطني" النيابية تزور بلدية مأدبا

الوكيل الإخباري - اطلعت كتلة الائتلاف الوطني النيابية اليوم الخميس، على التحديات التي تواجه الحكم المحلي، والسعي لمعالجتها تشريعيا خلال زيارتها لبلدية مأدبا الكبرى.

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وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، إن الأردن مقبل على مرحلة سياسية واقتصادية مهمة بعد إقرار قوانين الإصلاح السياسي والعمل برؤية التحديث الاقتصادي والإداري.



وأكد أن "جميعنا مطالبون بالتفاعل مع هذه المتغيرات والقوانين الجديدة لترجمتها على أرض الواقع"، لافتا الى أن إنجاحها يتطلب العمل الجماعي، لنقل الأردن إلى مرحلة مهمة تحقق الغايات المرجوة سياسيا واقتصاديا.



وقال رئيس الكتلة النائب محمد السعودي، إن الكتلة أخذت على عاتقها زيارة البلديات، للاستماع مباشرة من القائمين على الحكم المحلي حول تحديات العمل البلدي وسبل التغلب عليها.



وقدم رئيس البلدية عارف الرواجيح، شرحا مفصلا عن واقع البلدية تنمويا وخدميا، وخطتها الاستراتيجية التي تركز على ميزات مأدبا السياحية والزراعية، مشيرا إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل البلدي.



وقدم عدد من أعضاء المجلس البلدي مداخلاتهم حول خصوصية العمل البلدي وتحدياته.



وحضر اللقاء: أعضاء الكتلة عبدالسلام الخضير، ومغير الهملان، وأسماء الرواحنة، وجعفر الربابعة، ورمزي العجارمة، ونمر السليحات.