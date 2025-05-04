الاستثمار النيابية تدعو لتحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع تخدم اقتصادي البلدين

الوكيل الإخباري- دعا رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية خالد أبو حسان، إلى استثمار الزخم السياسي في تحويل الاتفاقيات مع الجزائر إلى مشاريع قابلة للتنفيذ بما يخدم اقتصادي البلدين.

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وقال إن اللقاء الذي جمع وفدا أردنيا ضم ممثلين عن مجلس النواب وغرفة صناعة الأردن مع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في المجلس الشعبي الوطني الجزائري، المهندس محمد هنوني ورئيس لجنة الأخوة الجزائرية الأردنية دقلة لزهر، يعد خطوة متقدمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الجزائرية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.



من جهته، أشار رئيس كتلة حزب عزم النيابية ورئيس لجنة الأخوة الأردنية الجزائرية أيمن أبو هنية، إلى أن اللقاء مثل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى بين الجانبين التشريعيين في عمان والجزائر.



وأكد أهمية دور البرلمانات في دعم القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال، معبرا عن أمله في أن تتبع هذه الزيارة لقاءات تنفيذية وميدانية مع مختلف الجهات الاقتصادية في كلا البلدين.



بدوره، ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء، مؤكدا أن الأرقام الحالية لحجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر لا تعكس عمق العلاقات ولا الإمكانيات المتاحة، مما يتطلب عملا مشتركا مكثفا.



وأوضح أنه جرى مناقشة سلسلة من الخطوات، من بينها تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتوجيه دعوة رسمية للجانب الجزائري لزيارة الأردن وعقد مؤتمر اقتصادي مشترك تشارك فيه الغرف الصناعية والبرلمانات والحكومات.