الاعيان يُقر قانون موازنة 2024 كما ورد من مجلس النواب

الوكيل الإخباري - أقر مجلس الأعيان، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، كما ورد من مجلس النواب.

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وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، ووافق عليها المجلس بالإجماع.



من جهته، أكد وزير المالية محمد العسعس، أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات البطالة إلى المستوى المقبول لن يحدث تلقائياً، وهذا الأمر يتطلب تسريع وتيرة النمو عبر خفض تكلفة الإنتاج وإِيجاد تَغيير هيكلي وحقيقي لتسهيل الإجراءات والمعاملات ورفع تنافسية الإقتصاد لجذب الإستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد وزير المالية، أنه لا رفع للضرائب او فرض ضرائب جديدة في العام 2024.