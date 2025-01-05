"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري- تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الاحد رؤية التحديث الاقتصادي .

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وكان قد قرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 من صباح يوم غدٍ الاثنين في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.



يذكر أن اللجنة المالية في مجلس النواب انهت يوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.