"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي

يذكر أن اللجنة المالية في مجلس النواب انهت يوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
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