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الإثنين، 14-08-2023 11:54 ص

البدول رئيسة لملتقى البرلمانيات الأردنيات

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الوكيل الإخباري - توافق ملتقى البرلمانيات الأردنيات على اختيار النائب زينب البدول ، رئيسة للملتقى، والنواب: فايزة عضيبات نائبًا للرئيس، وفليحة الخضير ناطقًا إعلاميًا، وآمال الشقران مقررًا.اضافة اعلان


وقالت البدول خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين ان الملتقى سيواصل جهوده بالنهوض بواقع المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجالات كافة وتعزيز دورها القيادي بالعمل البرلماني.

وأضافت أن المراحل المقبلة تتطلب توظيف الطاقات من الجميع لتمكين المرأة واتاحة الفرصة لها لممارسة دورها بكفاءة وفاعلية في مختلف المجالات.

من جهتهن، ثمنت السيدات النواب الحضور جهود وتعاون البرلمانيات في الملتقى على تمكين المرأة وتعزيز دورها، لافتات الى الانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.

وشددن على ضرورة تكثيف التعاون وعمل زيارات ميدانية للمحافظات والمناطق وعمل دورات توعوية فيها للمرأة و للشباب والأسرة لمشاركتهم وانخراطهم بالحياة الحزبية والسياسية.

وحضر الاجتماع كل من النواب: فليحة الخضير، آمال الشقران، عبير الجبور، تمام الرياطي.

 




 

 


 

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