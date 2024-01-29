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الإثنين، 29-01-2024 12:12 م

"البرلمانية الأردنية العُمانية" تلتقي السفير العجيلي

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - العُمانية، النائب المحامي رمزي العجارمة، إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي بين عمّان ومسقط.

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وأشار، خلال لقاء اللجنة اليوم الاثنين، السفير العُماني فهد بن عبد الرحمن العجيلي، إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن بالشقيقة عُمان، وذلك بفضـل وحكمـة وحنكـة قيـادتي البلـدين الشقيقين.


وأكد العجارمة ضرورة زيادة الاستثمارات العُمانية في الأردن، الذي يُعتبر جاذبًا للاستثمار.

من جهتهم، دعا النواب: غازي الذنيبات، علي الطراونة، عودة النوايشة، اسماعيل المشاقبة، محمد الشطناوي، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك زيادة التبادل السياحي بين البلدين، خاصة أن الأردن يمتلك مواقع سياحية أثرية مميزة، مشيرين الى تمتعه بسياحة علاجية مميزة أيضا.

من ناحيته قال العجيلي، ان العلاقات العُمانية - الأردنية تاريخية أرسى دعائمها قيادتا البلدين الراحلين جلالة الملك الحسين بن طلال والسلطان قابوس، وعززها جلالة الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق.

وأوضح أن هناك مذكرة تفاهم بين مجلسي النواب والشورى العُماني وقعت العام 2014، وتهدف لتبادل الخبرات بينهما، مشيرا إلى أن الأردن يُعتبر وجهة أولى للطلبة العُمانيين.

وقال العجيلي إن الأردن يمتلك عوامل جذب سياحية واقتصادية، مشددًا على ضرورة تعزيز التبادل الاقتصادي والسياحي والثقافي.

 




 

 


 

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