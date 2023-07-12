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الأربعاء، 12-07-2023 02:46 م

البرلمانية الأردنية اليونانية تبحث والسفيرة اليونانية تعزيز العلاقات الثنائية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – اليونانية، النائب الدكتور هايل عياش والسفيرة اليونانية لدى عمان، اليفثريا جالا تياناكي، متانة علاقات الصداقة بين البلدين وآليات تطويرها في مختلف المجالات.اضافة اعلان


وقال عياش خلال لقاء الجمعية اليوم الأربعاء مع السفيرة اليونانية، إن البلدين الصديقين تربطهما علاقات تاريخية وممتدة، داعيًا إلى تعزيز هذه العلاقات واستثمارها في شتى المجالات، لا سيما البرلمانية والتجارية والسياحية منها.

واكد أهمية القمة الثلاثية، التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي العام 2019، وضرورة البناء على مخرجاتها في تعزيز الشراكة وزيادة فرص وجذب الاستثمارات إلى المملكة في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة وزيادة ونقل المعرفة من خلال التبادل الثقافي.

بدورهم، تحدث أعضاء الجمعية عن جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبما يحقق المصالح المشتركة وبعود بالنفع على الشعبين الصديقين. 

وثمنوا مواقف اليونان تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

من جانبها، أكدت السفيرة اليونانية عمق العلاقات بين البلدين الصديقين واهمية تعزيزها على مختلف الصعد وخصوصاً بين البرلمانين، واصفة تلك العلاقات بـ "المزدهرة".

وقالت "إن الأردن صديق وداعم لليونان وننظر اليه كعنصر استقرار وامن في المنطقة".

وأشارت الى أن بلادها تدعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كما تدعم حل الدولتين فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تحقيقا للأمن والاستقرار بالمنطقة.

وحضر اللقاء النواب: تيسير كريشان، هيثم زيادين، عمر الزيود، أسماء الرواحنة، تمام الرياطي، هادية السرحان، أيمن المدانات، رائد الظهراوي.

 




 

 


 

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