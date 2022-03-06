البرنامج النيابية تدعو لمناقشة قانون الأحزاب بشكل كاف

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس كتلة البرنامج النيابية المحامي زيد العتوم إن اللجنة القانونية النيابية تبنت عددا من مقترحات كتلتي البرنامج والتيار الديمقراطي حول مشروع قانون الأحزاب.وأشار خلال ترؤسه اجتماعا للكتلة عقدته، اليوم الأحد، الى أهمية أن يحظى مشروع قانون الأحزاب بالوقت الكافي لمناقشته واخراجه بالصورة المناسبة، مثمنا مخرجات اللجنة القانونية حول مشروع القانون.وقال انه تم استعراض ابرز انجازات الكتلة خلال الفترة الماضية كإطلاق مبادرة تسهيل، والتي ساهمت بايجاد حلول للعديد من القضايا التي وردتها، فضلا عن تبني كل عضو من اعضاء الكتلة لقضية معينة يساهم بحلها.