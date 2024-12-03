التصويت على الثقة بحكومة جعفر حسان الأربعاء

وواصل مجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة البيان الوزاري لحُكومة جعفر حسان، التي طلبت الثقة على أساسه.
وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت الاثنين، 84 نائبا من أصل 138.
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