التصويت على الثقة بحكومة جعفر حسان الأربعاء

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، عن تصويت النواب على "الثقة" بحكومة جعفر حسان الأربعاء.

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وواصل مجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة البيان الوزاري لحُكومة جعفر حسان، التي طلبت الثقة على أساسه.