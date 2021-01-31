التعليم النيابية تبحث مطالب طلبة الدبلوم

الوكيل الاخباري -

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بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، مطالب طلبة الكليات الجامعية المتوسطة (الدبلوم) الحكومية والخاصة "مستنفذي الحق".وقال المومني، إن مطالب الطلبة البالغ عددهم 1600 طالب وطالبة، تلخصت بتخفيض رسوم الامتحان الشامل، والبالغة 250 دينارًا للدورة الواحدة، بالإضافة إلى إعطائهم فرص بواقع 4 دورات للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ، واستنفذوا حقهم بتقديم الامتحان الشامل، حسب الأسس التي تم اعتمادها اعتبارًا من العام 2017.كما تضمنت المطالب، حسب المومني، السماح لمن اجتاز امتحان الدبلوم، ولم يحصل على المعدل الذي يؤهله للتجسير لمرحلة البكالوريوس بإعادة واحدة من أوراق الامتحان، التي تُتيح له إمكانية رفع معدله وتمكينه من مواصلة دراسة مرحلة البكالوريوس.وتعهدت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره النواب: محمد العبابنة وخالد الشلول وعطا إبداح وعمر العياصرة، بالتواصل مع الجهات المعنية المتمثلة بجامعة البلقاء التطبيقية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة، عبر منحهم فرصة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.وأكدت اللجنة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أي مناشدات ومطالبات ومقترحات تسهم في تطوير مسيرة التعليم في الأردن.