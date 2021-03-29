الإثنين 29-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

دودين: وزارة الصحّة كشفت تزويراً في إصدار تصاريح الحظر الشامل والجزئي

بريطانيا: تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا

تصاريح مرور للإعلاميين خلال الحظر الشامل يوم الجمعة وشرط جديد يخص اللقاح

الصين: الاتهامات بشأن تتبع منشأ كورونا لا أساس لها

التعليم والشباب النيابية تبحث الاحتياجات التعليمية بالكرك

الحنيفات يلتقي نقيب المهندسين الزراعيين

وزير الخارجية: الملك يتطلع لأن تكون القمة المقبلة محطة لافتة لجهود تعزيز التعاون الثلاثي

الملك يعزي أمير الكويت

توضيح من السفارة الأمريكية حول فيديو الفلافل

تكليف البلبيسي بمهام أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة

الإثنين، 29-03-2021 07:46 م

التعليم والشباب النيابية تبحث الاحتياجات التعليمية بالكرك

مجلس النواب


الوكيل الاخباري - بحث رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الاثنين، تحديات واحتياجات قطاع التربية والتعليم في محافظة الكرك مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، وبحضور مدراء التربية والتعليم.
اضافة اعلان

وتحدث رئيس اللجنة الدكتور بلال المومني، بحضور أعضاء اللجنة النواب الدكتور خالد الشلول، والدكتورة روعة الغرابلي والدكتور طالب الصرايرة، عن أهمية قطاع التربية والتعليم باعتباره دعامة رئيسة للنهوض بمختلف القطاعات، لافتا إلى أن زيارات وحوارات اللجنة مع الجهات المعنية في المحافظات تأتي لأهمية التعليم وضرورة الاطلاع على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع وصولا إلى حلول جذرية لها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202117123458843171210

لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وعدة قضايا

320212893541697952371

المشتركة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان

نواب

العمل النيابية تواصل مناقشة المعدل لقانون العمل

نواب

مذكرة نيابية تطالب بتمديد فترة تجديد تراخيص المهن لبعد رمضان

3202124175424772353822

مطالبة بفتح المساجد لأداء صلوات الفجر والمغرب والعشاء والجمعة

01c589fa-4a8c-476f-bdba-e6b1f29befed

مجلس النواب يناقش اليوم ردود الحكومة على 25 سؤالا نيابيا

أخبار متعلقة
01c589fa-4a8c-476f-bdba-e6b1f29befed

مجلس النواب يناقش اليوم ردود الحكومة على 25 سؤالا نيابيا

المومني

لجنة التعليم النيابية: وزارة التربية أجرت تقييم لتجربة التعليم عن بُعد

01c589fa-4a8c-476f-bdba-e6b1f29befed

جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم

1202130224148336443802

رئيس مجلس النواب يلتقي السفير اليمني

22021775216964708384

توصية بحذف الوحدة الأخيرة من مناهج التوجيهي

fc4c6731-0be1-472a-8ff1-867bdbb254e8

لجان نيابية تناقش مشاريع قوانين وعددا من القضايا