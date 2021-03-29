التعليم والشباب النيابية تبحث الاحتياجات التعليمية بالكرك

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





بحث رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الاثنين، تحديات واحتياجات قطاع التربية والتعليم في محافظة الكرك مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، وبحضور مدراء التربية والتعليم.وتحدث رئيس اللجنة الدكتور بلال المومني، بحضور أعضاء اللجنة النواب الدكتور خالد الشلول، والدكتورة روعة الغرابلي والدكتور طالب الصرايرة، عن أهمية قطاع التربية والتعليم باعتباره دعامة رئيسة للنهوض بمختلف القطاعات، لافتا إلى أن زيارات وحوارات اللجنة مع الجهات المعنية في المحافظات تأتي لأهمية التعليم وضرورة الاطلاع على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه هذا القطاع وصولا إلى حلول جذرية لها.