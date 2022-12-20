التوجيه الوطني النيابية تنعى شهداء الوطن

الوكيل الإخباري - نعى رئيس وأعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة في مجلس النواب، أبناء الوطن الذين نذروا أنفسهم حماة لأمننا وسلامتنا، وقدموا أنفسهم الزكية وأرواحهم شهداء للواجب والذود عن الحمى والحفاظ على كرامة الإنسان والوطن.



وأكدت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية، بصفتها القوة الراسخة بالحق والقادرة على تجاوز هذه المحنة، لن تتوقف عن دورها في حفظ الأمن والامان، وتلقين المجرمين الجناة درساً قاسياً تتهاوى به أحلامهم وأوهامهم وخططهم الواهنة"، معربة عن تعازيها للوطن والأجهزة الأمنية وذوي الشهداء.

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ودعت اللجنة أبناء الشعب الأردني الى أن يكونوا كالجسد الواحد والبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا كي يتحقق النهوض بالمجتمع، داعية الله أن يحفظ الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين وجنود الوطن الميامين.