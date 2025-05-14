الحكومة تعمل على تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري اليوم الأربعاء، مشاريع القطاع البترولي وأمن التزود بالطاقة.

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