الحكومة تعمل على تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية

وقال الحياري إن تكثيف العمل لاستكمال المشاريع والأولويات، وفقا للبرامج المخطط لها، يعد أمرا في غاية الأهمية، إذ سيسهم في المحافظة على أمن التزود بالطاقة، وتخفيض كلف المشتقات البترولية، وزيادة المخزون، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية فاعلة لمناولة المشتقات البترولية عبر موانئ الطاقة في العقبة.
من جانبه، استعرض الخرابشة، الجهود المبذولة والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة حاليا، والخاصة بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والعمل على تخفيض تكاليف تزويد المشتقات البترولية من خلال تطوير ميناء الشيخ صباح، وإنشاء وحدة "تغييز شاطئية"، واستئجار وحدة تخزين عائمة، وتطوير ميناء النفط.
وأشار إلى العمل على مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية، للانتقال من تحديد السعر الثابت إلى تحديد السقوف السعرية، إضافة إلى ترخيص شركات تسويقية جديدة، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات البترولية، مبينا أن هذه الأولويات والمشاريع ستعزز من أمن التزود بالطاقة.
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