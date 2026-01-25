"الحوار الشبابي" في الأعيان تطلع على خطط وزارة الشباب وبرامجها

الوكيل الإخباري اطلعت لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة محاسن الجاغوب لدى لقائها اليوم الأحد، وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، على الرؤية والخطط الاستراتيجية للوزارة وبرامجها.

وقالت العين الدكتورة الجاغوب إن قضايا الشباب تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مشيرة إلى أن جهود سمو ولي العهد أسفرت عن صدور قرار مجلس الأمن رقم (2250)، وهو أول اعتراف دولي بدور الشباب كشركاء فاعلين في ترسيخ الأمن وصناعة السلام.



وبيّنت أن الهوية الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والولاء للأردن يمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة ونهضتها، لافتة إلى أن الشباب يشكّلون ركيزة أساسية في مسيرة التحديث والبناء، ومحورا رئيسيا في صياغة مستقبل الأردن.



وأشارت إلى ضرورة التركيز على تمكين الشباب، وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، وصقل قدراتهم القيادية والإبداعية، وتوفير البيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، بما يضمن إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام الفاعل في التنمية الشاملة، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.



وبينت أن اللجنة معنية بالحوار البنّاء مع الشباب في مختلف محافظات المملكة، وتهدف إلى الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، وبلورة مقترحات عملية تسهم في تطوير السياسات والبرامج الموجهة لهم، مؤكدة أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، لترجمة هذه الرؤى إلى برامج واقعية ومستدامة.



بدوره، قال الوزير العدوان، إن كتاب التكليف السامي للحكومة تضمن محاور رئيسة تعنى بتمكين الشباب وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يواكب التطور التكنولوجي ووظائف المستقبل إلى جانب بتطوير واستدامة المرافق الرياضية.



وعرض البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة في إطار تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولخطة تفعيل المراكز الشبابية وإنشاء محطات المستقبل ودعم المبادرات الشبابية وبرامج تمكين الشباب من مهارات اللغة الإنجليزية.



ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة تطوير القطاع العام على تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بما ينعكس على تطوير الموارد البشرية وأداء الوزارة وخدماتها المقدمة للشباب وذلك ترجمة لخارطة تحديث القطاع العام والخطة التنفيذية.



وأضاف أن الوزارة انتهت من تنفيذ المسح الوطني للشباب والذي ستوفر نتائجه قاعدة بيانات رئيسية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030 وتحديد محاورها والبرامج المنبثقة عنها بما يعكس واقع الشباب واحتياجاتهم ويلبي تطلعاتهم ورغباتهم.



واستعرض خطط الوزارة في تعزيز ثقافة التطوع وجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي وميثاق العمل التطوعي، والعمل بشكل تشاركي مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والوطنية بما يحقق التكامل بالأدوار والاستثمار الأفضل للمنشآت والمرافق.



وتطرق إلى البرامج التدريبية التي أطلقتها الوزارة في إطار تمكين الشباب ضمن مسارات البرامج الرياضية وبرامج اللغة الإنجليزية والمهارات وبرامج التمكين السياسي، ومعسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية التي تتضمن برامج الكشافة والمرشدات والمغامرة والتحدي والمشاركة السياسية والحزبية.