الحيصة: مجلس النواب يؤمن بدور الشباب والنهوض به

الوكيل الإخباري - قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الدكتور نصار الحيصة، إن تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع يُشكل أولوية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ لا يوجد خطاب أو لقاء لجلالته إلا وكان الشباب حاضرًا فيه.

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وأكد، لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء وفداً يمثل مجلس البرلمان الطلابي في مديرية تربية معان، بحضور النائب الدكتور تيسير كريشان، أن الشباب هم قادة المستقبل وبناة مسيرة الوطن.



وأشار الحيصة إلى أن مجلس النواب يؤمن بدور الشباب والنهوض به ويراهن على وعيه وإدراكه، موضحًا أن إقرار التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب يؤسس لمستقبل جديد عنوانه شباب وشابات الوطن.



وأضاف أننا في مجلس النواب ننظر بتفاؤل كبير إلى فكرة البرلمانات الطلابية وأبوابنا مفتوحة لهم، مبديًا استعداد المجلس لتقديم كل أشكال الدعم لهذه الفئة لتمكينها من بناء أردن المستقبل، انسجاما مع رؤية جلالة الملك، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



من جهته، استعرض كريشان الدور الرقابي والتشريعي للنائب، وأهمية التشريعات التي أقرها المجلس أخيرا، داعيًا إلى ضرورة الوعي بدور النائب والانتقال من مفهوم نائب خدمات إلى نائب تشريع ورقابة.



من ناحيتهم، طرح الوفد الطلابي، عبر ممثله هاشم آل خطاب، جملة من الأفكار والأمور المتعلقة بالبرلمان الطلابي، قائلًا إنها خطوة أولى ومهمة للانخراط في العملية الديمقراطية.