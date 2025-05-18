"الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة أيرلندا

وأكدت البشير أهمية مواقف جمهورية أيرلندا الداعمة للمملكة، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الحرب على غزة.
كما أشارت إلى التطور اللافت في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مثمّنةً دعم أيرلندا لعدد من برامج التنمية والبنى التحتية في الأردن.
من جهتهم، أشاد النواب بدر الحراحشة، بكر الحيصة، ديمة طهبوب، راكين أبو هنية، مي السردية، ونور أبو غوش، بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والعمل على وقف الحرب في غزة، داعين إلى زيادة الدعم الأيرلندي للأردن، خاصة في المجالات التقنية.
بدورها، أكدت السفيرة بولجر توافق بلادها مع الأردن في العديد من المواقف، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشددة على أهمية إنهاء الحرب على غزة، واستمرار دعم بلادها لوكالة "الأونروا".
وأشارت إلى أن أيرلندا قدمت دعمًا لعدة مناطق في المملكة، خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب، من خلال برامج تنموية أبرزها برنامج "علماء الغد".
كما أوضحت أن بلادها أجرت عددًا من الدراسات في المحافظات الأردنية حول التغيرات المناخية والزراعة.
وأكدت بولجر أن الأردن يُعد وجهة استثمارية مهمة، لافتة إلى أن السفارة أعدّت كتيبًا خاصًا يُسلط الضوء على مزايا الاستثمار في المملكة.
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