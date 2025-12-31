الأربعاء 2025-12-31 04:03 م

الخشمان: عام جديد نُجدّد فيه ثبات الدولة ووحدة الموقف

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
الوكيل الإخباري-   بين عامٍ نغلق صفحته وآخر نفتح أفقه، لا يمرّ الأردن على الزمن مرور العابرين، بل يعبره بثبات الدولة، ووضوح الموقف، وصلابة القرار الوطني.

يتقدم رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، بأصدق التهاني إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء وبنات الشعب الأردني كافة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.


وأكد الخشمان أن الأردن يستقبل عامًا جديدًا وهو أكثر تماسكًا داخليًا، وأوضح في خياراته الوطنية، بفضل قيادة هاشمية أدارت التحديات بعقل الدولة، وحافظت على أمن الوطن واستقراره، ورسّخت مكانة الأردن دولةً ذات سيادة وموقف لا يتبدل.
وشدد على أن الموقف الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك، شكّل خلال المرحلة الماضية عنوانًا للاتزان السياسي والدفاع الصريح عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات للتهجير أو تصفية الحقوق، انطلاقًا من ثوابت لا تقبل المساومة.


وأضاف الخشمان أن وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية ستبقى الركيزة الأساسية لعبور المرحلة المقبلة، وتعزيز مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي، وبناء دولة المؤسسات والقانون على قاعدة المسؤولية والشراكة الوطنية.


واختتم الخشمان بالدعاء أن يكون العام الجديد عامًا يحمل للأردن مزيدًا من الأمن والاستقرار والإنجاز، وأن يبقى الوطن قويًا بقيادته وشعبه، وأن ينال الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة.

 
 


