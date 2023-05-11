الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 12:17 م

الخلايلة يرجح عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
رجح نائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة وذلك بعد صدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من السبت المقبل.اضافة اعلان


وقال الخلايلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك حزمة تشريعات من المنتظر أن تعرض على المجلس تحت القبة أبرزها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون الشركات المعاد من الأعيان وغيرها من القوانين وتعديلات القوانين المهمة التي سترسل إلى المجلس من قبل الحكومة.

وأضاف أن الدستور الأردني أعطى الحق للملك بعقد دورة استثنائية أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها، لافتا إلى أن الأرادة الملكية قد تصدر بعد أيام أو شهر من فض الدورة العادية لمجلس الأمة ولا يشترط أن تصدر مباشرة بعد فضه.

يشار إلى أن الإرادة الملكية تحدد بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها، ولا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية أمورا لم ترد صراحة في نص الإرادة الملكية.

وكانت صدرت الإرادة الملكية، اليوم الخميس، بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق للثالث عشر من شهر أيار سنة 2023 ميلادية.

 




 

 


 

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