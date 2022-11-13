الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

إدانة مدير بشركة مساهمة عامة بجريمة إساءة الأمانة وحبسه سنتين و6 أشهر

الأرصاد: بدء تأثير الحالة الجوية خلال ساعات وتوقعات بزخات مطرية غزيرة

الغذاء والدواء: اختصاصي شرعي لضمان إجازة المنتجات الحلال

النواب يباشر باختيار رئيس جديد للمجلس

الدغمي يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

الرفاعي نائب أول لرئيس مجلس الاعيان والنسور ثانيا

بايدن: سننافس الصين إلى مستوى لا ينقلب إلى صراع

نقابة الصيادلة تحذر: أختام ووصفات طبية مزورة

الحكومة المصرية تعلق على الأنباء حول نفاد الأرز في الأسواق

افتتاح مهرجان الرمان الثاني في كلية الحصن الجامعية

الأحد، 13-11-2022 02:50 م

الدغمي يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

520223105137850332444


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
ترأس المحامي عبدالكريم الدغمي أولى جلسات مجلس النواب في دورته العادية الثانية.

اضافة اعلان


وجاء ترؤس الدغمي بحكم أنه النائب الأكبر سنا والأقدم من حيث النواب الحاضرين للجلسة.


وجرى أيضا اختيار النائبين مروة الصعوب وإسلام الطباشات كمساعدتين للدغمي لإدارة الجلسة الأولى التي سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم.


وتنتهي مهمة الدغمي والصعوب والطباشات مع اختيار رئيس جديد للمجلس ونواب الرئيس ومساعديه.


وكان افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220221062137208289806

النواب يباشر باختيار رئيس جديد للمجلس

10

الرفاعي نائب أول لرئيس مجلس الاعيان والنسور ثانيا

35cab4af-fbce-4841-a56b-aa179723f3bd-1

اتفاق على تشكيل ائتلاف نيابي وتقليص عدد المرشحين للمكتب الدائم

1605540293241

نائب: 3 أطباء يخدمون أكثر من 500 مراجع بطوارئ مستشفى الامير فيصل

636b7a112594e

رئيس مجلس الأعيان يؤكد على أهمية حماية الشهود عند التبليغ عن أي شبهة فساد

bcd578a8-2ea1-42cb-9dbb-ce0e16af3079

كتل نيابية: مقترح يقضي بعدم ترشح الكتلة الفائزة برئاسة المجلس لأي موقع آخر

أخبار متعلقة
bcd578a8-2ea1-42cb-9dbb-ce0e16af3079

كتل نيابية: مقترح يقضي بعدم ترشح الكتلة الفائزة برئاسة المجلس لأي موقع آخر

d0cc255abc271012922d3b9eadf3b75d

أسبوع حاسم نحو الوصول لمقعد رئاسة النواب وأسماء بارزة تعلن ترشحها

251575536_438769587608756_6721848678904625376_n

نائب يسأل عن التحقيق بالتجاوزات في دارة وصفي

1667466611768

الحريات النيابية: نقابة المحامين بيت خبرة مهم

0L5A6224

خارجية النواب تؤكد متابعتها لأوضاع الأردنيين في روسيا

WhatsApp Image 2022-10-15 at 12.57.18 PM

وفد نيابي يلتقي وفدين برلمانيين من جورجيا وصربيا