الدغمي يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

ترأس المحامي عبدالكريم الدغمي أولى جلسات مجلس النواب في دورته العادية الثانية.

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وجاء ترؤس الدغمي بحكم أنه النائب الأكبر سنا والأقدم من حيث النواب الحاضرين للجلسة.



وجرى أيضا اختيار النائبين مروة الصعوب وإسلام الطباشات كمساعدتين للدغمي لإدارة الجلسة الأولى التي سيتم فيها انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم.



وتنتهي مهمة الدغمي والصعوب والطباشات مع اختيار رئيس جديد للمجلس ونواب الرئيس ومساعديه.



وكان افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر.