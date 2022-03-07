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الإثنين، 07-03-2022 01:39 م

الدغمي يهدد بتحويل النائب سميرات إلى لجنة السلوك

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الوكيل الإخباري - هدد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي بتحويل النائب محمد سميرات إلى لجنة السلوك النيابية بسبب ما اعتبره استفزاز للمجلس.

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وقال الدغمي، خلال جلسة تشريعية للمجلس، اليوم الاثنين، "يا اخوان يا زملاء للصبر حدود.. أنا أتحمل من هذا الزميل ما أتحمله".

 

وأضاف أنه سيطلب إحالة سميرات إلى لجنة السلوك إذا بقي يستفز المجلس بهذه الطريقة.

 

وأشار الدغمي إلى أنه احترم النائب سميرات عندما طلب منه الأخير الحديث للخروج لظرف وفاة، قبل أن يرد سميرات بـ"اللي مات الله يرحمه، في مين يلي يدفنه وأنا قاعد هون ما بصير تستفزني".

 

وحاول سميرات مقاطعة رئيس المجلس قبل أن يرد الدغمي بـ"أسكت.. لا تحكي وأنا بحكي".

 


 




 

 


 

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